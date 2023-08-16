盤後速報 - 友勁(6142)下週(8月23日)除息0.22元，預估參考價10.43元

友勁(6142-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。

以今日(8月16日)收盤價10.65元計算，預估參考價為10.43元，息值合計為0.22元，股息殖利率2.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

友勁(6142-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。近5日股價下跌6.44%，台灣加權指數下跌2.5%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/23 10.65 0.22 2.07% 0.0
2017/08/24 8.75 0.56 6.4% 0.0
2014/08/26 8.2600002 0.4 4.84% 0.0
2013/08/09 9.4200001 0.55 5.84% 0.0
2011/08/16 9.6499996 0.1 1.04% 0.6

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