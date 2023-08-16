盤後速報 - 友勁(6142)下週(8月23日)除息0.22元，預估參考價10.43元

友勁(6142-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。
以今日(8月16日)收盤價10.65元計算，預估參考價為10.43元，息值合計為0.22元，股息殖利率2.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
友勁(6142-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。近5日股價下跌6.44%，台灣加權指數下跌2.5%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/23
|10.65
|0.22
|2.07%
|0.0
|2017/08/24
|8.75
|0.56
|6.4%
|0.0
|2014/08/26
|8.2600002
|0.4
|4.84%
|0.0
|2013/08/09
|9.4200001
|0.55
|5.84%
|0.0
|2011/08/16
|9.6499996
|0.1
|1.04%
|0.6
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