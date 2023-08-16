盤後速報 - 健策(3653)下週(8月23日)除息11.66元，預估參考價597.34元

健策(3653-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.66元。
以今日(8月16日)收盤價609.00元計算，預估參考價為597.34元，息值合計為11.66元，股息殖利率1.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
健策(3653-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。近5日股價上漲5.76%，台灣加權指數下跌2.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/23
|609.00
|11.66036
|1.91%
|0.0
|2022/09/01
|400.0
|0.0
|0.0%
|0.9996
|2022/07/14
|293.5
|5.9972
|2.04%
|0.0
|2021/08/31
|315.0
|6.0008
|1.91%
|0.0
|2020/08/20
|325.5
|5.0
|1.54%
|0.0
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