Axios：社群媒體X關閉推薦帳號廣告業務

美媒 Axios 周二 (15 日) 援引社群媒體 X(原名推特) 發給廣告客戶的電子郵件報導，X 將不再讓廣告商的「推薦帳號」(Promoted Accounts) 在該平台的時間軸內推廣其帳戶，以吸引新的跟隨者。

根據 Axios 報導，「推薦帳號」每年替 X 帶來超過 1 億美元的收入。對此，X 並回立即回應置評請求。

廣告商主要依賴推向跟隨者投放廣告來推動在該平台的業務，並瞄準特定的受眾。X 執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 自 6 月 5 日上任以來，一直在努力重塑公司形象，並吸引那些在老闆馬斯克魔改該社群媒體平台憤而出走的廣告商。

雅克里諾上周曾透露 X 營運非常接近收支平衡的狀態。不過她的說法令外界驚訝，因為雖然大規模裁員把員工從大約 8,000 人縮減至 1,500 人，剩下龐大人事成本，但營運不穩定失去廣告主的信任，廣告收入大幅滑落。

與此同時，被解雇的部分員工還未收到遣散費，X 甚至不願意支付分公司的辦公室租金，因此遭到提告。在調整經營體質下，X 強推 X Premium 訂閱服務，並對外部廠商收取高額 API 費用，不顧一切希望獲得更多現金流。

至於營運方面，她強調在馬斯克的領導下她擁有自主權，認為兩人的角色非常明確。