分析師：受惠工業需求回升 白銀長期表現有望優於黃金

BMO 大宗商品分析師 Colin Hamilton 表示，白銀價格在中期內預期將面臨逆風，不過，隨著工業需求復甦以及太陽能產業蓬勃發展，金銀比應該會在未來幾年更接近歷史平均水準。

Hamilton 表示，白銀近期前景主要受總經資產配置、美聯準會 (Fed) 和美元等因素影響。白銀在過去一個月經歷了相當動蕩的時期，價格一度觸及每盎司 25 美元以上的高點，隨後又回落，在本月 8 日，銀價跌破每盎司 23 美元，此後持續在 22.90 美元至 22.63 美元之間波動。

Hamilton 指出，Fed 主席鮑爾近期發表評論稱，強勁的經濟數據雖然正向，但可能會使實現 2% 的通膨目標更具挑戰性，並可能需要進一步升息，這可能導致美元走強，並對貴金屬造成廣泛的拋售壓力。

「我們認為，與黃金相比，白銀在短期內可能遭遇下行壓力，因為雖然總體而言，全球經濟保持相對良好且好於預期，但幾乎完全是受惠於服務業經濟的韌性，但製造業明顯感受到了壓力。」Hamilton 說道。

Hamilton 表示，製造業的持續疲軟給銀價帶來沉重壓力。這對白銀的影響尤為嚴重，因為工業需求佔白銀總需求的 50% 以上，而黃金僅佔 7% 左右。

不過，他認為，隨著市場確信最糟糕的經濟消息已經過去以及 Fed 利率方向變得更加明確，投資者的風險偏好將在 2024 年之前增強。從長遠來看，金銀比將回到 71，白銀的表現相對優異，部分原因將是白銀在全球太陽能產業中的重要作用，這應該有助於到 2030 年工業需求每年增長約 100 億盎司。

分析師也認為，太陽能需求的大幅增長將在 2024 年之後支撐銀價，將推升價格並給供應帶來壓力。