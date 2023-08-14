盤後速報 - 濱川(1569)下週(8月21日)除息2元，預估參考價21.8元

濱川(1569-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月14日)收盤價23.80元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率8.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
濱川(1569-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為1.消費性電子產品,包括家庭劇院,環繞式音響及DVD之機構件等。2.資訊週邊產品,包括:筆記型電腦鍵盤,印表機及LCD之機構件等。3.上述產品之模具開發。近5日股價下跌2.62%，櫃買指數下跌3.04%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/21
|23.80
|2.0
|8.4%
|0.0
|2022/08/11
|27.4
|1.6
|5.84%
|0.0
|2021/10/04
|25.95
|1.4985
|5.77%
|0.0
|2020/09/01
|32.75
|0.293
|0.89%
|0.0
|2019/09/19
|23.1
|0.25
|1.08%
|0.0
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