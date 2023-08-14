盤後速報 - 濱川(1569)下週(8月21日)除息2元，預估參考價21.8元

濱川(1569-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月14日)收盤價23.80元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率8.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

濱川(1569-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為1.消費性電子產品,包括家庭劇院,環繞式音響及DVD之機構件等。2.資訊週邊產品,包括:筆記型電腦鍵盤,印表機及LCD之機構件等。3.上述產品之模具開發。近5日股價下跌2.62%，櫃買指數下跌3.04%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/21 23.80 2.0 8.4% 0.0
2022/08/11 27.4 1.6 5.84% 0.0
2021/10/04 25.95 1.4985 5.77% 0.0
2020/09/01 32.75 0.293 0.89% 0.0
2019/09/19 23.1 0.25 1.08% 0.0

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