金融科技的年代 | 體現寓投資於生活的態度 | 英皇金融集團

近年投資的零售客戶對線上交易系統的要求愈來愈高，追求的不只是一個單純進行買賣的交易平台，而是期望一體化的個人體驗及享受。隨着英皇金融集團今年踏入 45 周年，集團銳意將品牌年輕化及生活化，革新網上外匯貴金屬交易系統之餘，同時推出全新 App「Eunify」，其簡易介面讓您輕鬆在同一地方查看交易帳戶及進行買賣，您的帳戶資料及即時市況，通通由您一手掌握，享受升級個人化及互動化體驗，您亦可於交易過程中賺取積分，兌換不同獎賞，增添生活樂趣。同時，非常榮幸獲得香港本地傳媒東方日報和 on.cc 頒發的「超卓金融交易平台大獎」，這個獎項讓團隊打入強心針，一步步邁向目標。此外，為了塑造年輕化及生活化的品牌形象，集團率先於 2023 年頭全面翻新位於香港灣仔總行，以配合現時金融科技的年代步伐，將投資融入生活這個大趨勢。

App「Eunify」一個多功能的交易平台的重要性

英皇金融集團在過往幾年疫情期間下了不少工夫，由建構會員積分計劃— ­­­EFSG Rewards， 制訂了嶄新、明確的市場策略，還投資高達 8 位數資金打造全新交易系統 — App「Eunify」，一步步邁向集團長遠目標。「很高興在如此艱難的時刻漸漸看見成果，確實令所有同事非常鼓舞。」英皇金融集團行政總裁徐子軒直言。

他指 EFSG Rewards 是透過母企英皇集團旗下鐘錶珠寶、娛樂、電影等業務發揮協同效應，讓會員能隨時隨地兌換演唱會、首映禮、謝票場等名貴門票，另有電子產品以至現金禮券等，而自去年推出以來已經送出總值逾百萬元的禮品，不僅增加了客戶忠誠度及參與度，更成功協助「英皇金融」這個品牌踏上新台階。



今年 5 月剛推出的全新交易系統 App「Eunify」更以煥然一新的介面示人，配備快捷登入功能，在同一地方查看帳戶、進行買賣及賺取積分獎賞，提升外匯、貴金屬交易體驗，行政總裁徐子軒表示能夠在科技日新月異的新時代「做得更好」！並繼續透露在不久的將來，集團更會提供意想不到的互動元素，加入社交媒體、直播、甚至可以邀請不同群組即時即市討論市況，猶如一個「半新聞平台」，讓客戶吸收不同資訊並可以互相交流投資上的想法，募集成一個個社區，讓大家共同使用 App「Eunify」，一起在外匯交易市場上獲利！

App「Eunify」圖: 英皇金融提供

革新英皇金融集團品牌 — 趨向年輕化及生活化

行政總裁徐子軒又提及，上述變革的背後，乃是源於集團上下冀望做到「寓投資於生活 . Lifestyle Trading」的目標，將品牌融入客戶生活之中，所以集團近年亦積極吸納年齡介乎 25 至 45 歲的新客戶群，並針對事業剛剛起步、潮流觸覺甚高且追求優質品味的群組，提供更年輕化及生活化的投資體驗。

線下方面，集團的灣仔總行在年頭亦換上全新面貌，以原木色、白色、藍色及黃色的裝修色系互相混搭，注入年輕活力的朝氣，呈現鮮明感覺，予客戶舒服柔和的居家氣氛，呼應「將品牌生活化」的主調。同時，另一重點發展計劃是旺角山東街分行即將進行翻新工程，全力投入資源提升品牌的鮮明度，整體室內的空間可以帶給客戶一種開揚之外，亦要充滿現代感及活力，徐更指出，今次裝修非常着重實用及功能性，特意騰出空間作休閒活動及舉辦線下講座及工作坊等，促進團隊之間及客戶互動，更新增各類型投資新手、市場動態、模擬交易教學服務，感受「英皇金融」帶給客戶的年輕化體驗。

英皇金融辦公環境 圖: 英皇金融提供

未來發展藍圖 — 鞏固優質及可靠的金融服務，拓展海外領域

藉著當前市場地位優勢，集團的知名度和聲譽、擁有穩固的客戶基礎、卓越的經驗和專業知識，行政總裁徐子軒認為，集團將會致力強化與客戶的交流，其 24 小時服務的客服團隊亦是「金字招牌」，更直言「24 小時營運是集團優勢，因不是很多金融機構做到」。此外，隨著人工智能和自動化技術的發展，英皇金融集團會探索更多可應用的新興技術，以提高效率和滿意度。未來，集團的發展將以海外市場拓展、研發多功能交易平台、持續品牌理念為主要方向。英皇金融集團將繼續不斷地提高自身業務水平，為廣大客戶提供更優質的金融服務。

英皇金融集團行政總裁徐子軒與團隊夥伴 圖: 英皇金融提供

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