鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.06元，預估目標價為109元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.01元上修至8.06元，其中最高估值8.41元，最低估值7.39元，預估目標價為109元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.41
|9.91
|9.78
|最低值
|7.39
|8.6
|9.78
|平均值
|8.03
|9.4
|9.78
|中位數
|8.06
|9.33
|9.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|108,327,000
|121,723,190
|133,936,090
|最低值
|106,123,000
|114,118,000
|133,936,090
|平均值
|107,103,590
|118,017,370
|133,936,090
|中位數
|107,561,000
|119,135,500
|133,936,090
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|5.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,239,582
|56,049,676
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。