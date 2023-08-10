鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至69.88元，預估目標價為2063.5元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由69.13元上修至69.88元，其中最高估值82.06元，最低估值64.5元，預估目標價為2063.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|82.06
|110.44
|152.04
|最低值
|64.5
|82.47
|98.19
|平均值
|70.77
|94.61
|122.5
|中位數
|69.88
|93.89
|122.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|302,810,290
|405,390,000
|519,660,520
|最低值
|249,080,000
|323,008,000
|400,914,000
|平均值
|264,894,580
|351,459,290
|463,034,250
|中位數
|259,737,000
|356,563,450
|455,761,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。