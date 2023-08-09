盤後速報 - 碩天(3617)下週(8月16日)除權息5.5元，預估參考價231.9元

碩天(3617-TW)下週(8月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利0.5元，合計股利5.5元。
以今日(8月9日)收盤價248.50元計算，預估參考價為231.9元，權息值合計為16.6元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
碩天(3617-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電電源供應系統之設計製造及銷售業務。電源保護與電源管理系統之設計製造及銷售業務。電力電子相關設備之設計製造及銷售業務。近5日股價下跌3%，台灣加權指數下跌1.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/16
|248.50
|5.0
|2.01%
|0.5
|2022/07/20
|70.0
|1.0
|1.43%
|0.0
|2021/07/06
|87.2
|5.4
|6.19%
|0.0
|2020/07/27
|87.4
|5.35
|6.12%
|0.0
|2019/07/18
|97.7
|5.3
|5.42%
|0.0
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