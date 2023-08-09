緯軟示警 下半年經濟前景未見明顯復甦

緯軟 (4953-TW) 公布第二季財報，單季稅後純益 1.32 億元，年減 2.82%，每股純益 (EPS)1.98 元，緯軟直指，展望下半年，經濟景氣尚未見到明顯復甦跡象，預計營收將基於現有的需求，溫和成長。

緯軟第二季合併營收為 21.3 億元，年增 9.11%，營業毛利 4.38 億元，年增 4.8%，毛利率 20.58%，年減 0.84 個百分點，營業利益 1.48 億元，年減 4.03%，營益率 6.97%，年減 0.95 個百分點，稅後純益 1.32 億元，年減 2.82%，每股純益 (EPS)1.98 元。

而緯軟上半年合併營收 41.82 億元，年增 10.68%，毛利率下滑 1.61 個百分點至 19.83%，營益率 6.76%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 2.55 億元，年增 3.87%，EPS 3.82 元，創同期消高。

緯軟不諱言，上半年受市場經濟復甦疲軟的影響，中國互聯網客戶投資策略趨向保守謹慎，IT 建置新需求預算限縮，成長力道放緩，不過，因近年積極深耕客戶關係，在穩固的客戶基礎上，營收仍穩步上揚。

緯軟指出，長期來看，各產業對新興科技需求仍旺盛，將持續深化服務品質，並同步拓展新商機，尤其預見新能源和智慧車產業的潛力，現已是大陸該產業資訊服務的領導廠商，相關產業的發展成為支撐營運成長的第二支柱。

另外，緯軟也公告 7 月合併營收為 7.08 億元，月增 0.1%，年增 4.71%，為同期高點；累計前 7 月合併營收 48.91 億元，年增 9.77%。