〈財報〉理想汽車Q2業績亮眼 看好Q3交車量成長

中國電動汽車製造商理想汽車周二 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，隨旅遊旺季帶來火熱購車需求，再加上價格戰硝煙遠去，中國電動車商環境似乎逐漸好轉，理想汽車第二季營收、獲利均打敗分析師預期並看好本季 (第三季) 交車量。

截稿前，理想汽車 (2015-HK) 香港股價周二收跌 3.69%，報每股 177.50 港元；理想汽車 (LI-US) 美股 ADR 在財報公布後下卻挫跌 4.31%，每股暫報 44.64 美元。

展望未來，理想汽車預估第三季交車量將達到 10 萬至 10.3 萬輛，年增 277% 至 288.3%、營收估介在 323.3 億至 333 議員，年增 246% 至 256.4%。

根據財報，理想汽車第二季 (截至 6/30) 營收年增 228.1% 至人民幣 286.5 億元(以下單位皆同)，優於市場預期的 272.1 億元，去年同期為 87.3 億元；淨利報 23.1 億元，創史上最佳獲利水準，去年同期為虧損 6.41 億元。另外，該公司上季累積交付 86,533 輛車，寫歷史新高。

在價格戰逐漸平息、高檔車款持續交付的第二季，理想汽車該季毛利率達到 21%，超出市場預期的 20.6%，比上季的 19.8% 有所回升，但略低於去年同期的 21.2%，整體保持穩定。

另外儘管理想汽車實現史上最佳獲利水準，但由於銷量增加、規模擴大以及純電動車平台研發等原因，該公司本季的研發費用、銷售及管理費都有所增加。

理想汽車執行長李想表示，6 月跨過單月交付量達 3 萬輛的重要里程碑，第二季總交車量寫下歷史新高，而且理想 L 系列的三款車型均在各自的市場保持銷量領先。與此同時，在中國電動車競爭越發激烈的環境中，公司在第二季實現史上最佳的獲利水準。