中國暑假旅遊太火 如家、漢庭酒店貴瘋了

人民幣（下同）600 塊一晚的漢庭，700 塊一晚的如家，1,000 塊一晚的桔子水晶。這個暑假，酒店價格猛漲。

從 3 月起，北京酒店就開始出現漲價趨勢，暑假期間「北京酒店漲價凶猛」的詞條一度上了微博熱搜，其他城市的遊客也對此產生共鳴。

酒店漲價到底有多誇張？

據《南風窗》旗下《鹽財經》報導，一些一線城市核心地段的快捷酒店價格，甚至直逼香格裡拉、希爾頓等豪華酒店，著實榨乾打工人的錢包。

經濟酒店 不經濟

曾經那些一兩百一晚的如家、漢庭，現在在一線城市已經很難再看到了，中檔、經濟連鎖酒店均價普遍高於其他城市。

以 8 月初為入住日期，在 OTA 平台的搜索結果顯示，一些中檔連鎖酒店，比如全季，北京每晚價格多落在 600～800 元，部分地理位置的酒店房價超過 1,000 元，在上海則是 500～800 元，深圳多為 400～500 元。

如果是漢庭、如家這類經濟型連鎖酒店，北京多為 500～700 元，上海普遍介於 300～600 元，深圳為 300～400 元。

消費者不難發現，如今所謂的中檔連鎖酒店與經濟型連鎖酒店，價格並沒有太大差距。經濟型酒店已經變得「不經濟」了。

現在的酒店價格已經引發網友瘋狂吐槽——「月薪 2 萬住不起漢庭如家」、「想直接住車裡了」。

酒店漲價其實是一個很常見的現象，這個行業會受到市場供需關係、經濟環境等因素的影響。

今年暑期旅遊太火

去哪兒的數據顯示，2023 年暑期機票預訂量從 6 月 23 日起逐日增長，自 7 月 3～9 日那周便開始進入高峰期，提前預訂量已超過 2019 年同期七成。

這次親子遊成了暑期出遊主力，「85 後」帶著「10 後」湧向北京、上海、成都、廣州、西安等大城市，熱門景區一票難求。

許多旅客為孩子購買「人生第一張機票」，也體驗了一把「酒店刺客」的經歷，硬著頭皮接受高昂酒店價格。如果是一家三口出行，在北京核心景區，經濟型酒店一張大床和一張小床的家庭房價格，能到 1,200 塊一晚。

除了旅遊需求外，商旅需求也是帶動一線城市酒店價格上漲的重要因素。

「很早之前在北京訂的 500 一晚的酒店，同一房型現在已經要 800 多塊一晚了。」從深圳到北京出差的消費者林蕾說，酒店漲價讓他們在報銷額度上面臨很大壓力，「如果不是訂得早，早就超出報銷標準了」。

現在一、二線城市的演唱會也十分火爆。

學生消費者周星去長沙賀龍體育館看演唱會的時候，原本也是打算省錢住快捷酒店，但她發現暑假酒店漲價太快了，都快趕上演唱會的票價了。

周星說：「即使是常去的經濟型酒店，價格也已經飆升到了無法接受的程度。花著四星的價格住快捷酒店太不划算，我只能找了一家 300 塊一晚的非連鎖酒店，但也踩雷得很嚴重，房間特別小，都沒有窗戶。」

「在暑期和周末雙重因素影響下，我們酒店的價格都會上漲，最便宜的大床房門市價格將近 600 一晚。平台上訂，能便宜些。現在差不多每天能住滿，等到 8 月末，暑期尾聲的時候，酒店價格一般會降回到三、四百的價格區間。」長沙芙蓉區一家漢庭酒店的工作人員說。