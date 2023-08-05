〈貴金屬盤後〉美7月就業降溫助金價收高 本周仍跌逾1%

黃金期貨周五 (4 日) 收高，止步三連跌，美國 7 月非農就業報告僅增 18.7 萬人，低於市場預估的 20 萬人，顯示就業市場雖然強勁，但正緩步降溫，可能降低聯準會 (Fed)9 月升息機率，美元和美債殖利率雙雙走低，讓黃金暫時獲得喘息。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 7.30 美元或 0.4%，報每盎司 1976.10 美元。

黃金期貨本周下跌近 1.2%。

美國勞工部周五公布，7 月非農就業新增 18.7 萬人，6 月增幅則遭大幅下修至 18.5 萬人，但薪資漲幅並未縮小，年升 4.4%、月升 0.4%，增幅皆與 6 月相當、但高於市場預估。失業率則下降 0.1 個百分點至 3.5%。

高盛策略諮詢解決方案全球主管 Candice Tse 說：「不如預期的就業成長，加上每周平均時薪上漲，代表工作機會和勞工之間的落差需要進一步弭平，才能減緩工資漲幅，進而引導通膨走緩。Fed 有可能走上合理的軟著陸之路，作為數個世代以來最激進緊縮周期的結尾。」

然而 Tse 提醒，假如通膨數據保持頑強，各種結果仍有可能發生。

偏弱的非農數據打壓美元和美債殖利率，讓連跌三天的黃金暫時喘一口氣。

ICE 美元指數 (DXY) 周五下跌 0.6% 至 101.93，10 年期美債殖利率下滑 12 個基點至 4.068%，30 年期殖利率則下降 9 個基點至 4.216%。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 9 月 19-20 日暫停升息的機率，從非農數據公布前的 78% 上揚至 85%。

黃金對利率極為敏感，因為在升息環境中，持有黃金這類不孳息資產的機會成本隨之增加。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「非農就業比預期疲軟，但沒有差很多，因此帶動黃金小漲... 未來幾個禮拜，若黃金出現任何拉回，都是潛在的買進機會。」

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