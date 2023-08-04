債務重組達成協議 網紅股特百惠飆漲

廚房儲存容器製造商特百惠品牌 (Tupperware Brands)(TUP-US) 敲定債務重組協議後，其股價在周五 (4 日) 盤前交易飆升 53.1%，重振散戶對該公司的興趣。

這家總部位於佛州的公司在 4 月因銷售下滑，其持續經營的能力遭到市場質疑後，正試圖扭轉其業務。

特百惠周四 (3 日) 表示，已與貸方達成協議，將協助減少或重新分配約 1.5 億美元的現金利息和費用，並使其立即獲得約 2100 萬美元的循環借款能力。

該公司因其色彩鮮豔的塑料密封容器而受到廣泛認可，最近引起了散戶商的注意，使該公司股價在過去 3 周飆升超過 449%。

特百惠在周五是投資客社交媒體 stocktwits.com 上第四大最受追捧的股票。

股價上漲讓人想起包括 AMC (AMC-US) 和 GameStop (GME-US) 在內的「網紅股」令人眼花繚亂的反彈，散戶投資人會在社交媒體上聯合起來，將投機性押注集中在財務困難且空頭部位較高的公司上。

分析公司 Ortex 估計特百惠公開發行股票中有 30.8% 被放空。過去 3 周空頭投資客的帳面損失達 3300 萬美元，年初至今的損失達到 1540 萬美元。

摩根大通周三 (2 日) 發表報告寫道，以交易數量衡量，特百惠是過去一周零售交易員交易第二活躍的個股。

截至周四收盤，特百惠市值為 1 億 5656 萬美元，過去 12 個月市值下跌約 63%。