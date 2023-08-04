盤後速報 - 璟德(3152)下週(8月11日)除息3.59元，預估參考價197.41元

璟德(3152-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.59元。

以今日(8月4日)收盤價201.00元計算，預估參考價為197.41元，息值合計為3.59元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

璟德(3152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻整合元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。高頻晶片陶瓷元件(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子材料及電信器材之零售之批發。近5日股價下跌0.5%，櫃買指數下跌2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/11 201.00 3.59 1.79% 0.0
2022/08/09 177.5 8.0 4.51% 0.0
2021/09/09 363.5 10.8 2.97% 0.0
2020/08/06 420.0 8.43 2.01% 0.0
2019/08/08 222.5 9.88 4.44% 0.0

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