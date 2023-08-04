盤後速報 - 璟德(3152)下週(8月11日)除息3.59元，預估參考價197.41元

璟德(3152-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.59元。
以今日(8月4日)收盤價201.00元計算，預估參考價為197.41元，息值合計為3.59元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
璟德(3152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻整合元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。高頻晶片陶瓷元件(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子材料及電信器材之零售之批發。近5日股價下跌0.5%，櫃買指數下跌2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/11
|201.00
|3.59
|1.79%
|0.0
|2022/08/09
|177.5
|8.0
|4.51%
|0.0
|2021/09/09
|363.5
|10.8
|2.97%
|0.0
|2020/08/06
|420.0
|8.43
|2.01%
|0.0
|2019/08/08
|222.5
|9.88
|4.44%
|0.0
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