海南省數據產品超市與DIFA聾人國際足聯舉行戰略合作簽約儀式

中國海南省數據產品超市與 DIFA 聾人國際足聯於近期舉行戰略合作簽約儀式，雙方圍繞平台搭建、生態建設、數據跨境等多方面進一步深化合作，力圖打造國際數據跨境雙向流動標杆案例。

據指出，DIFA 聾人國際足聯於 2010 年 6 月在瑞士日內瓦成立，擁有 57 個成員國，註冊球員多達 8900 名，直接參與互動粉絲超 2.7 億人群。2023 年 7 月，正式申請將總部設落於中國。

DIFA 聾人國際足聯（中國）執行副董事王炯表示，此次 DIFA 將攜手海南省數據產品超市共同探索體育跨境數據產品研發整合，在體育 + AI 人工智慧、醫療、旅遊、康養等各方面共建良性數交視窗。

中國電信股份有限公司海南分公司副總經理張小建表示，當前海南通過創新打造「海南省數據產品超市」，構建了以數據產品化為核心的數據開發利用與流通交易制度集成創新模式，為數據跨境流通夯實了安全保障基礎。

他指出，雙方將充分發揮國際數據資源優勢與基礎設施建設優勢，共同建立與自貿港建設和聾人運動員發展相適應的數據產業生態體系，實現將數據資源變成數據產品、數據資產，高效釋放數位紅利。

未來海南省數據產品超市與 DIFA 聾人國際足聯將充分啟動數據要素「全量應用」價值，擴大互利合作，實現共贏發展，持續推動雙邊業務向更高水準、更高層次邁進。