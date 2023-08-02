廣達、緯創今日跌停如何解讀？後勢如何看？

AI 伺服器這禮拜出現大幅回測，廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 今日又跌停板，今日的跌停板該如何解讀？昨天出現的絕命中繼站為什麼可以吸引如此多買盤進場？

昨天廣達和緯創都出現紅 K 棒，讓你在盤中覺得好像要反彈了，就會吸引你去進場，別說昨日的中繼紅 K，很多人在 7/31 第一天大跌就急著想進場。其實 7/31 的跌停就已經是慣性改變了，畢竟我們回頭看廣達和緯創前面一路漲上來的過程中並沒出現跌停板，再加上 8/1 的開低，兩天的大跌已明顯宣示廣達和緯創的慣性改變了。



一段多頭趨勢起來，若出現慣性改變就得留意，像廣達和緯創從 3 月一路漲上來，都是小回測，隨即再上攻，從沒出現像 7/31 跟 8/1 如此大幅度的回測，這種慣性改變就是告訴你要小心。至於今日跌停板如何解讀，緯創出現 18 萬 8 千張大量，廣達出現 16 萬 6 千張大量，價格雙雙收在跌停板，投資人要去想，成交量是一買一賣才有成交。所以代表緯創和廣達今天有超過 16 萬張買盤進駐，但最終價格還收在跌停板，這告訴我們的就是，今日賣盤的積極度和力道大於買盤非常多，從 K 線和市場心理解讀，廣達和緯創後面還有低點可能性非常大。

我們來做個猜想，廣達和緯創會如何走，我認為下探先以季線支撐做觀察，若到季線能止跌並出現反彈，第二次回測季線，就是所謂季線雙底，若出現這個走勢廣達和緯創的波段低點較可能浮現。

想獲得更多個股訊息，請點擊下方連結加入我的 LINE 粉絲團。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

https://lin.ee/6rOzncL

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險