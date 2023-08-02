歐美充電樁無線通訊模組Q4出貨 正基看下半年優於上半年

無線通訊模組廠正基 (6546-TW) 第二季稅後純益 0.8 億元，每股純益 1.2 元，展望後市，公司樂見營運逐步走出谷底，隨著歐美電動車充電樁無線通訊模組將於第四季出貨帶動，下半年營運可望優於上半年。

正基表示，隨著庫存去化良好，消費性電子客戶下單力道逐步增溫，加上公司積極開拓非消費性電子領域業務，第二季營運已走出谷底，也同步受惠匯兌利益。

正基認為，車載、工控、醫療等利基非消費性電子產業布局逐步發酵，其中歐美客戶電動車充電樁無線通訊模組下半年將開始出貨，智慧座艙無線通訊模組、企業物聯網等新產品亮相，將為下半年營運添動能。

正基第二季營收 5.68 億元，季增 25.4%、年減 46.3%，毛利率 22.16%，季減 3.47 個百分點、年減 3.39 個百分點，營益率 10.63%，季減 1.95 個百分點、年減 6.3 個百分點，稅後純益 7966.7 萬元，季增 79.9%、年減 53.7%，每股純益 1.2 元。

正基上半年營收 10.2 億元，年減 51.72%，毛利率 23.7%，年增 0.84 個百分點，營益率 11.5%，年減 3.6 個百分點，稅後純益 1.23 億元，年減 61%，每股純益 1.87 元。