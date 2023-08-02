〈陸港盤後〉惠譽突降美國債信評級 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周三（2 日）收盤齊跌，滬指跌 0.89%，原因是國際信評機構惠譽（Fitch）突降美國債信評級，打擊投資人信心。

滬指周三收盤跌 0.89% 報 3,261.69 點，深成指跌 0.35% 報 11,104.16 點，創業板指跌 0.24% 報 2,218.57 點；兩市成交額合計人民幣 8,361 億元，「北向資金」淨流出 50.19 億元。

旅遊餐飲、煤炭、醫藥、銀行、鋼鐵、電力、石油等類股走低，地產、券商族群逆勢走高，汽車、工程機械等類股上揚。

香港恒生指數周三收盤大跌 2.47% 報 19,517.38 點，恒生科技指數重挫 3.29% 報 4,388.77 點。

惠譽在周二把美國的債信評等從最高的「AAA」調降至「AA+」，理由是「治理逐步敗壞」等已在債務上限僵局中顯現。

在惠譽採取行動後，目前穆迪是唯一一家仍把美國信評維持在「AAA」最高評等的主要信評機構。標普全球早在 2011 年就把美國信評降至「AA+」。

對此美國前財長桑默斯說：「認為這（指財政赤字）會造成美國公債違約的想法，實屬荒謬，惠譽對這樣的情況缺乏新的、有用的見解。一定要說的話，過去幾個月的數據顯示美國經濟比人們所想的還要強勁，這對美債的信譽來說是有利的。」

安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗透過 X 上的推文表示：「大多數關注這件事的經濟學家和分析師，可能同樣對惠譽給出的原因和降評時機感到困惑。」他認為，惠譽的聲明不會對市場造成持久性負面影響，反而可能被市場忽視。

中國央行周二也釋出房市利多，但此舉仍無法提振投資人的信心。中國央行與國家外匯管理局在周二召開下半年工作會議，指示要繼續引導個人房貸利率和首付比率下行，指導商業銀行依法有序調整存量個人房貸利率。

「指導商業銀行依法有序調整存量個人房貸利率」的說法，第一次出現是在 7 月的時候。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾說，儘管央行把貸款市場報價利率（LPR）調低 0.45 個百分點，但合約約定的加點幅度在合約期限內固定不變，因此前些年銀行核發的存量房貸利率，仍然處在相對較高的水準，這與屋主提前還款大幅增加有比較大的關係。

鄒瀾進一步表示，按市場化、法治化原則，支持商業銀行與借款人自主協商變更合約約定，或新發放貸款置換原來的存量貸款。

