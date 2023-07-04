分紅保單怎麼挑 專家指引6大挑選方向+聚焦中長線績效

分紅保單近來再掀話題，保誠人壽提醒，分紅保單不能只關注投資或分紅績效，還要留意經營績效、投報率、理賠率、長期償付能力等 6 大因素，同時要建立重要觀念：聚焦中長線績效，而非短線績效。

分紅保單是指保險公司將保費用於投資，扣除理賠等成本支出後，將剩餘的利潤按照比例分配給保戶，是具備分擔風險及紅利分享的保單。

保誠人壽指出，分紅保單的紅利分配會受其他因素影響，包括：累積經營績效、預期未來的投資前景、投資報酬率、理賠率、保單脫退率及長期償付能力等。

換言之，消費者在挑選分紅保單時，應從保險公司長期的分紅紀錄中去了解，並謹記分紅保單的重點在於中長期穩健的保障，而非短期投資績效。

保誠人壽指出，分紅保單的目的是以建立家庭財務自由出發的保障規劃，建議消費者應從自身與家庭的需求出發，分析保險公司是否能提供多元且完整的分紅保單產品選擇，才能滿足人生不同階段的保障需求。

保誠人壽通路長暨業務總經理孟子文表示，保誠人壽的分紅保單主打以家庭為核心，提供包含健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等，透過多元化策略，量身訂造符合通路以及消費者需求的分紅保單。

保誠人壽從 2005 年推出第一張分紅保單以來，目前已推出上百張分紅保單商品。2021 年推出結合分紅壽險與特定疾病保障以及意外保障的綜合險產品，今 (2023) 年更推出首張分紅加長照保障的綜合險。

保誠人壽財務長關永威指出，保誠人壽採取長期且穩健的投資模式，因應不同幣別及產品設立多個分紅帳戶及保單群組，透過平穩性原則，將營運較佳年度的盈餘部分保留於分紅帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

根據統計，保誠人壽過去 10 年銷售的分紅保單，分紅宣告比率均為 100% 中分紅以上，即使經歷 2022 年全球經濟與資本市場震盪，保誠人壽仍有不錯的分紅成績。

