鴻海現金股利入袋 郭台銘領逾90億元親曝將這樣花

鴻海 (2317-TW) 今 (28) 日發放現金股利，每股配息 5.3 元，集團創辦人郭台銘也領到逾 92 億元，對於外界好奇將如何使用這筆股利，他在臉書以「九十幾億的股利怎麼花？」為題發文解答。

鴻海去年每股純益 10.21 元，則為 15 年最佳，每股配息 5.3 元，創歷史新高，配發率約 52%，總計發出 734.73 億元的現金股利，以郭台銘持股近 174.22 萬張估算，可領到 92.33 億元。

郭台銘發文指出，陸續收到年輕朋友們的發問，詢問這次收到的股利要如何花用，由於自己沒有什麼花錢的時間，也不常購物消費，早就簽下婚前協議書，身後的財產，家人只繼承 10%，其餘 90% 全留做慈善與公益事業。

「錢，生不帶來，死不帶去」，他表示，對財富真的沒有那麼在乎，一直呼籲，基於社會共善的精神，台灣政府應該課徵「富人稅」，擴大稅基，創造全民的幸福，這個想法，至今沒有變過。過去二十幾年來，已陸續將財富，投入主持的三個基金會。

第一個是永齡健康基金會，創立目的是為興建癌症醫院與投資抗癌技術；第二個是 永齡教育基金會。台灣城鄉落差太大，希望孩子們不受家境影響，讓教育盡可能地平等；第三個是永齡慈善基金會，專責在災難動員、軍公教罹難撫卹，並幫助有需要的弱勢族群，期盼受助者都能成為助人者，創造善的循環。

最後，郭台銘寫道，人年輕的時候，一定要學著賺錢，在絕境中自我挑戰，才能成就眼界與氣量；人富足的時候，一定要學會花錢，付出後的幸福才是真財富，重點不再是錢的數字，而是所能創造的價值，取之於社會、用之於社會，這就是自己的理財之道。