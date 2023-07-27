盤後速報 - 德淵(4720)下週(8月3日)除息0.2元，預估參考價14.55元

德淵(4720-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月27日)收盤價14.75元計算，預估參考價為14.55元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
德淵(4720-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠等黏劑.塗劑.填縫劑.脫模劑等化學品之加工製造買賣業務。醫療器材買賣業務。迴流設備振動機產品標示設備等自動化設備之設計組合維修買賣業務。近5日股價上漲0.34%，台灣加權指數上漲0.27%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/03
|14.75
|0.2
|1.36%
|0.0
|2022/08/01
|13.8
|0.2
|1.45%
|0.0
|2021/09/09
|13.8
|0.0
|0.0%
|0.4853
|2020/07/21
|13.5
|0.2993
|2.22%
|0.0
|2019/07/24
|13.8
|0.15
|1.09%
|0.0
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