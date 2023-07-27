盤後速報 - 銘旺實(4432)下週(8月3日)除息0.3元，預估參考價24.4元

銘旺實(4432-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月27日)收盤價24.70元計算，預估參考價為24.4元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

銘旺實(4432-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為針織成衣、梭織成衣及各種成衣製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口貿易。代理前各項有關國內外廠商產品之報價投標業務。近5日股價下跌1.57%，櫃買指數下跌1.47%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/03 24.70 0.3 1.21% 0.0
2019/08/06 26.45 1.16 4.39% 0.0
2018/07/16 28.45 0.93 3.27% 0.0
2017/07/21 40.599998 2.4 5.91% 0.0
2016/07/14 72.099998 4.0 5.55% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞