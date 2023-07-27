盤後速報 - 技嘉(2376)下週(8月3日)除息6.2元，預估參考價325.8元

技嘉(2376-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.2元。
以今日(7月27日)收盤價332.00元計算，預估參考價為325.8元，息值合計為6.2元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
技嘉(2376-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。近5日股價上漲11.56%，台灣加權指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/03
|332.00
|6.2
|1.87%
|0.0
|2022/08/04
|92.3
|12.0
|13.0%
|0.0
|2021/07/08
|113.0
|5.0
|4.42%
|0.0
|2020/07/15
|73.7
|2.2
|2.99%
|0.0
|2019/07/15
|53.5
|3.0
|5.61%
|0.0
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