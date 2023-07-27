盤後速報 - 技嘉(2376)下週(8月3日)除息6.2元，預估參考價325.8元

技嘉(2376-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.2元。

以今日(7月27日)收盤價332.00元計算，預估參考價為325.8元，息值合計為6.2元，股息殖利率1.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

技嘉(2376-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。近5日股價上漲11.56%，台灣加權指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/03 332.00 6.2 1.87% 0.0
2022/08/04 92.3 12.0 13.0% 0.0
2021/07/08 113.0 5.0 4.42% 0.0
2020/07/15 73.7 2.2 2.99% 0.0
2019/07/15 53.5 3.0 5.61% 0.0

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