盤後速報 - 好德(3114)下週(8月1日)除權息1.7元，預估參考價27.5元

好德(3114-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.3元，股票股利0.4元，合計股利1.7元。
以今日(7月25日)收盤價29.90元計算，預估參考價為27.5元，權息值合計為2.4元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
好德(3114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件進出口代理及買賣業務。印刷電路板設備及相關化學品之代理、買賣業務。系統整合業務及相關產品維護業務。近5日股價下跌0.84%，櫃買指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/01
|29.90
|1.3
|4.35%
|0.4
|2022/08/15
|28.6
|0.9
|3.15%
|0.6
|2021/08/16
|37.5
|1.2
|3.2%
|0.0
|2020/07/24
|23.4
|1.0
|4.27%
|0.55
|2019/07/18
|38.8
|1.5
|3.87%
|0.77
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