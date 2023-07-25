盤後速報 - 好德(3114)下週(8月1日)除權息1.7元，預估參考價27.5元

好德(3114-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.3元，股票股利0.4元，合計股利1.7元。

以今日(7月25日)收盤價29.90元計算，預估參考價為27.5元，權息值合計為2.4元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

好德(3114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件進出口代理及買賣業務。印刷電路板設備及相關化學品之代理、買賣業務。系統整合業務及相關產品維護業務。近5日股價下跌0.84%，櫃買指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/01 29.90 1.3 4.35% 0.4
2022/08/15 28.6 0.9 3.15% 0.6
2021/08/16 37.5 1.2 3.2% 0.0
2020/07/24 23.4 1.0 4.27% 0.55
2019/07/18 38.8 1.5 3.87% 0.77

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