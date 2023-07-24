鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至14.43元，預估目標價為709.09元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.43元上修至14.43元，其中最高估值16元，最低估值13.54元，預估目標價為709.09元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16
|24.75
|24.59
|最低值
|13.54
|17.62
|24.59
|平均值
|14.5
|19.77
|24.59
|中位數
|14.43
|19.06
|24.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,761,000
|2,410,000
|2,786,880
|最低值
|1,630,000
|1,960,000
|2,234,000
|平均值
|1,690,870
|2,136,070
|2,540,290
|中位數
|1,690,000
|2,091,000
|2,600,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.16
|8.12
|10.34
|9.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
|869,077
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。