盤後速報 - 普安(2495)下週(7月31日)除息0.6元，預估參考價24.95元

普安(2495-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月24日)收盤價25.55元計算，預估參考價為24.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價上漲5.33%，台灣加權指數下跌1.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/31
|25.55
|0.6
|2.35%
|0.0
|2022/08/01
|15.0
|0.4
|2.67%
|0.0
|2021/08/25
|15.85
|0.3
|1.89%
|0.0
|2020/07/28
|13.45
|0.606
|4.51%
|0.0
|2019/07/26
|13.55
|0.4
|2.95%
|0.0
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