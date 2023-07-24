盤後速報 - 普安(2495)下週(7月31日)除息0.6元，預估參考價24.95元

普安(2495-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月24日)收盤價25.55元計算，預估參考價為24.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價上漲5.33%，台灣加權指數下跌1.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/31 25.55 0.6 2.35% 0.0
2022/08/01 15.0 0.4 2.67% 0.0
2021/08/25 15.85 0.3 1.89% 0.0
2020/07/28 13.45 0.606 4.51% 0.0
2019/07/26 13.55 0.4 2.95% 0.0

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