盤後速報 - 茂達(6138)下週(7月28日)除息9元，預估參考價145.0元

茂達(6138-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(7月21日)收盤價154.00元計算，預估參考價為145.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。近5日股價上漲1.63%，櫃買指數上漲1.71%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/28
|154.00
|9.0001
|5.84%
|0.0
|2022/07/28
|136.5
|9.0204
|6.61%
|0.0
|2021/08/02
|179.0
|5.201
|2.91%
|0.0
|2020/07/30
|85.2
|4.3311
|5.08%
|0.0
|2019/08/01
|63.0
|4.203037
|6.67%
|0.0
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