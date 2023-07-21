盤後速報 - 茂達(6138)下週(7月28日)除息9元，預估參考價145.0元

茂達(6138-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(7月21日)收盤價154.00元計算，預估參考價為145.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。近5日股價上漲1.63%，櫃買指數上漲1.71%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/28 154.00 9.0001 5.84% 0.0
2022/07/28 136.5 9.0204 6.61% 0.0
2021/08/02 179.0 5.201 2.91% 0.0
2020/07/30 85.2 4.3311 5.08% 0.0
2019/08/01 63.0 4.203037 6.67% 0.0

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