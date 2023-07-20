盤後速報 - IET-KY(4971)下週(7月27日)除息2元，預估參考價55.4元

IET-KY(4971-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月20日)收盤價57.40元計算，預估參考價為55.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為GaAs pHEMT epi wafers。InP HBT epi wafers。GaSb infrared material and epi wafers。近5日股價下跌6.08%，櫃買指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|57.40
|1.9977
|3.48%
|0.0
|2022/07/28
|69.7
|1.5001
|2.15%
|0.0
|2021/07/29
|56.7
|1.0
|1.76%
|0.0
|2020/07/30
|48.0
|1.0147
|2.11%
|0.0
|2019/08/01
|62.0
|0.991789
|1.6%
|0.0
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