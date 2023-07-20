盤後速報 - IET-KY(4971)下週(7月27日)除息2元，預估參考價55.4元

IET-KY(4971-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月20日)收盤價57.40元計算，預估參考價為55.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為GaAs pHEMT epi wafers。InP HBT epi wafers。GaSb infrared material and epi wafers。近5日股價下跌6.08%，櫃買指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 57.40 1.9977 3.48% 0.0
2022/07/28 69.7 1.5001 2.15% 0.0
2021/07/29 56.7 1.0 1.76% 0.0
2020/07/30 48.0 1.0147 2.11% 0.0
2019/08/01 62.0 0.991789 1.6% 0.0

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