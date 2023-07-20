盤後速報 - 堡達(3537)下週(7月27日)除息2.5元，預估參考價37.4元

堡達(3537-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月20日)收盤價39.90元計算，預估參考價為37.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率6.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

堡達(3537-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務。有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲1.92%，櫃買指數上漲0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 39.90 2.5 6.27% 0.0
2022/07/19 36.35 3.5 9.63% 0.0
2021/07/20 39.2 2.5 6.38% 0.0
2020/07/27 39.5 1.5 3.8% 1.0
2019/07/23 33.75 2.4 7.11% 0.0

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