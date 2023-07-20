盤後速報 - 堡達(3537)下週(7月27日)除息2.5元，預估參考價37.4元

堡達(3537-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月20日)收盤價39.90元計算，預估參考價為37.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率6.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
堡達(3537-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務。有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲1.92%，櫃買指數上漲0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|39.90
|2.5
|6.27%
|0.0
|2022/07/19
|36.35
|3.5
|9.63%
|0.0
|2021/07/20
|39.2
|2.5
|6.38%
|0.0
|2020/07/27
|39.5
|1.5
|3.8%
|1.0
|2019/07/23
|33.75
|2.4
|7.11%
|0.0
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