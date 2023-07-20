中國央行打出「組合拳」 離岸人民幣收復7.20關口

中國央行與外匯管理局周四（20 日）調高跨境融資宏觀審慎調節參數，且中間價較預期強，離岸人民幣匯價應聲跳漲，收復 7.20 元關口。

離岸人民幣兌美元周四盤中勁漲逾 500 點，現報人民幣 7.1835 元兌 1 美元。

中國人民銀行與國家外匯局宣布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其強化資產負債結構，把企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數上調至 1.5，原本為 1.25，即日生效。

上次中國央行上調跨境融資宏觀審慎調節參數是在去年 10 月 25 日。

業界人士表示，此次央行全口徑調高跨境融資宏觀審慎調節參數，可提升企業與金融機構的跨境融資上限，既有利於中小企業、民營企業利用國內外多種渠道籌集資金，也會直接增加境內美元流動性，緩解人民幣貶值壓力。

東方金誠首席宏觀分析師王青預料，央行出手調控，將對市場預期產生較為顯著的修正效應，短期內人民幣匯價將明顯反彈。

開源證券則指出，設置和調節宏觀審慎參數，可以控制企業和金融機構跨境融資規模，以控制融資主體槓桿率，降低融資主體外債風險。央行調高這項參數，融資主體可獲得更多海外融資，企業跨境融資規模增加後，也會相應增加結匯需求，進而對穩定人民幣匯率起到正向促進作用。

在其他條件不變的情況下，當調節系數是 1.25 時，某金融機構的跨境融資風險加權餘額上限為 125 億美元；當系數調升至 1.5 時，上限就隨之提高至 150 億美元。

此外，人民幣兌美元開盤中間價報 7.1466 元，調高 20 點，較市場預測均值偏強 680 點。上個交易日中間價為 7.1486，官方收盤價報 7.2197 元，夜盤報收 7.2240 元。

