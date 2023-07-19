康舒通過SBTi審查 拚2030年減碳45%

康舒 (6282-TW) 積極邁向淨零碳排，今 (19) 日宣布通過科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 減碳目標符合性審核後，將以 2021 年為基準，2030 年達成溫室氣體範疇 1、2 絕對減量 45%，範疇 3 強度減量 51.7%。

近年來全球實踐 2050 淨零碳排，各產業積極端出減碳手段，康舒表示，公司早在 10 多年前邊開始推出各項減碳措施，隨後更透過節能措施、裝設太陽能設施、簽署購電協議 (PPA)、購買綠電憑證等方式，在全球營運據點落實減碳。

康舒表示，今年 6 月經第三方查證後，去年溫室氣體範疇 1、2 排放量較前一年降低 20.1%、範疇 3 更降低 35.7%，達成年度減碳目標，CDP (碳揭露專案) 氣候、水安全分別獲得 B 級與 A- 級成績，TCFD 兩度獲 SGS 最高等級認證。

康舒董事長許介立表示，面對氣候緊急狀態，企業經營面臨前所未有的挑戰及迫切性，公司透過科學減碳目標，與全球數千家企業共同為 2050 年控制全球升溫在 1.5°C 以下做出貢獻。

康舒永續長陳國隆指出，公司目標 2030 年達到 SBT 減碳目標甚至是 2050 年淨零碳排，未來將會把減碳重點放在強化循環經濟、供應鏈管理、與智慧化管理等面向，確保減碳目標的實踐。