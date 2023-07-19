【權證小哥直播】當沖占比節節攀高，操作難題QA任你問！

台股創下 15 個月的波段高點，當沖成交占比也節節攀高！昨日（18 日）當沖占比甚至創下全年第三高！投資人大玩當沖，但上沖下洗的盤勢也讓不少投資人「來沖沖、去沖沖，最後落得一場空。」

有不少人期盼用當沖在市場上獲利，但天下沒有白吃的午餐，想要怎麼收穫先怎麼栽！當沖也必須透過學習和累積經驗，才能夠讓每次交易更上一層樓！

市場上有 30-40% 的成交占比來自當沖，但當沖是一種需要嚴守紀律、靈活進出的交易模式。因為能夠快速獲取利潤，而且只需按當日沖銷後的價差進行交割，讓很多投資人趨之若鶩。

當然有優點就有缺點，很多投資人都傻呼呼地進場，遇見問題才發現「事情真的大條了！」。例如忽略手續費、交易稅、沒有準備足夠交割款、或是融不到券… 等，這也是為什麼我們需要好好學當沖！因為知彼知己才能百戰百勝，搞懂遊戲規則，你才能真正在市場上來去自如！

以下是重量級散戶權證小哥當沖實戰累積長久經驗以來，淬鍊出來的交易心法，如果能好好掌握，相信當沖這條路，你能走得更輕鬆！

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