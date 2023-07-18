〈台幣〉外資匯入 新台幣翻紅升值5.6分收30.996元

新台幣再度翻升，終場升值5.6分重見30字頭。(圖：shutterstock)
新台幣再度翻升，終場升值5.6分重見30字頭。(圖：shutterstock)

股匯脫鉤，新台幣兌美元今 (18) 日在外資匯入挹注下，終場升值 5.6 分收在 30.996 元，台北及元太外匯交易市場成交量 11.595 億美元。

台股今天逢獲利了結賣壓，指數衝上 17400 點高點後下挫，終場翻黑下跌 106 點收在 17227.91 點，成交量爆出 4892.2 億元罕見大量，有別於台股收黑，新台幣今天呈現偏升格局，早盤在外資匯入帶動下，匯價升破 31 元價位，觸及 30.958 元。

外匯交易員表示，新台幣早盤在外資匯入挹注下，推升匯價升破 31 元價位，但因台股由紅翻黑，外資匯入力道也跟著收斂，使得新台幣匯價在午盤過後，重現 31 字頭。

外匯交易員指出，新台幣今天走勢主要由外資主導，外資在上午匯入後，隨台股翻黑，午盤後停止匯入，至進出口商主要以實質拋補為主，進口商在 30 元下方進場買匯，出口商則在 31 元上方趁勢拋匯，讓新台幣再度升破 31 元。

外匯交易員表示，本周少了重要經濟數據出爐，加上市場開始觀望聯準會下周利率會議決策，預期新台幣將呈現交易量縮的區間震盪格局。

根據中央銀行統計，主要亞幣中韓元升值 0.49% 在亞幣中較為強勢，日元升幅 0.32%、人民幣微幅貶值 0.04%。


 

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