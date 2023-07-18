〈台幣〉外資匯入 新台幣翻紅升值5.6分收30.996元

股匯脫鉤，新台幣兌美元今 (18) 日在外資匯入挹注下，終場升值 5.6 分收在 30.996 元，台北及元太外匯交易市場成交量 11.595 億美元。

台股今天逢獲利了結賣壓，指數衝上 17400 點高點後下挫，終場翻黑下跌 106 點收在 17227.91 點，成交量爆出 4892.2 億元罕見大量，有別於台股收黑，新台幣今天呈現偏升格局，早盤在外資匯入帶動下，匯價升破 31 元價位，觸及 30.958 元。

外匯交易員表示，新台幣早盤在外資匯入挹注下，推升匯價升破 31 元價位，但因台股由紅翻黑，外資匯入力道也跟著收斂，使得新台幣匯價在午盤過後，重現 31 字頭。

外匯交易員指出，新台幣今天走勢主要由外資主導，外資在上午匯入後，隨台股翻黑，午盤後停止匯入，至進出口商主要以實質拋補為主，進口商在 30 元下方進場買匯，出口商則在 31 元上方趁勢拋匯，讓新台幣再度升破 31 元。

外匯交易員表示，本周少了重要經濟數據出爐，加上市場開始觀望聯準會下周利率會議決策，預期新台幣將呈現交易量縮的區間震盪格局。

根據中央銀行統計，主要亞幣中韓元升值 0.49% 在亞幣中較為強勢，日元升幅 0.32%、人民幣微幅貶值 0.04%。



