盤後速報 - 聯合(4129)下週(7月24日)除息2.28元，預估參考價74.72元

聯合(4129-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.28元。
以今日(7月17日)收盤價77.00元計算，預估參考價為74.72元，息值合計為2.28元，股息殖利率2.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。近5日股價下跌3.91%，櫃買指數上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/24
|77.00
|2.2753
|2.95%
|0.0
|2019/07/16
|47.95
|2.000448
|4.17%
|0.0
|2018/07/10
|56.8
|1.259746
|2.22%
|0.0
|2017/07/14
|69.599998
|1.38757647
|1.99%
|0.0
|2016/07/11
|90.300003
|1.60011334
|1.77%
|0.0
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