盤後速報 - 聯合(4129)下週(7月24日)除息2.28元，預估參考價74.72元

聯合(4129-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.28元。

以今日(7月17日)收盤價77.00元計算，預估參考價為74.72元，息值合計為2.28元，股息殖利率2.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。近5日股價下跌3.91%，櫃買指數上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/24 77.00 2.2753 2.95% 0.0
2019/07/16 47.95 2.000448 4.17% 0.0
2018/07/10 56.8 1.259746 2.22% 0.0
2017/07/14 69.599998 1.38757647 1.99% 0.0
2016/07/11 90.300003 1.60011334 1.77% 0.0

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