盤後速報 - 聯穎(3550)下週(7月24日)除息0.5元，預估參考價15.7元

聯穎(3550-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月17日)收盤價16.20元計算，預估參考價為15.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯穎(3550-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊、通訊及消費性電子用訊號傳輸線材及線組之研發、製造及銷售。醫療、工業及自動化設備用訊號傳輸線材及線組之研發、製造及銷售。汽車、伺服器用訊號傳輸線材及線組與塑膠製品之研發、製造及銷售。近5日股價下跌0.61%，台灣加權指數上漲3.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/24 16.20 0.5 3.09% 0.0
2022/08/17 15.15 0.0 0.0% 0.3
2022/07/19 14.55 0.3 2.06% 0.0
2021/09/14 18.65 0.5 2.68% 0.0
2020/07/22 12.95 0.5 3.86% 0.0

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