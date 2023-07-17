盤後速報 - 聯穎(3550)下週(7月24日)除息0.5元，預估參考價15.7元

聯穎(3550-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月17日)收盤價16.20元計算，預估參考價為15.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯穎(3550-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊、通訊及消費性電子用訊號傳輸線材及線組之研發、製造及銷售。醫療、工業及自動化設備用訊號傳輸線材及線組之研發、製造及銷售。汽車、伺服器用訊號傳輸線材及線組與塑膠製品之研發、製造及銷售。近5日股價下跌0.61%，台灣加權指數上漲3.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/24
|16.20
|0.5
|3.09%
|0.0
|2022/08/17
|15.15
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/07/19
|14.55
|0.3
|2.06%
|0.0
|2021/09/14
|18.65
|0.5
|2.68%
|0.0
|2020/07/22
|12.95
|0.5
|3.86%
|0.0
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