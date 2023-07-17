盤後速報 - 東碩(3272)下週(7月24日)除權息2.9元，預估參考價37.46元

東碩(3272-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.7元，股票股利1.2元，合計股利2.9元。
以今日(7月17日)收盤價43.65元計算，預估參考價為37.46元，權息值合計為6.19元，股息殖利率3.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
東碩(3272-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為USB萬用匯流埠等電腦週邊設備之研發、產製。居家智能應用之軟、韌、硬體之開發整合。前項有關產品及原料之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.35%，櫃買指數上漲1.15%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/24
|43.65
|1.7
|3.89%
|1.2
|2022/09/16
|33.85
|1.0187
|3.01%
|0.0
|2021/08/31
|40.5
|1.8
|4.44%
|0.0
|2020/08/06
|31.1
|0.8
|2.57%
|0.0
|2019/07/30
|32.9
|1.0
|3.04%
|0.0
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