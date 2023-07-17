盤後速報 - 東碩(3272)下週(7月24日)除權息2.9元，預估參考價37.46元

東碩(3272-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.7元，股票股利1.2元，合計股利2.9元。

以今日(7月17日)收盤價43.65元計算，預估參考價為37.46元，權息值合計為6.19元，股息殖利率3.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

東碩(3272-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為USB萬用匯流埠等電腦週邊設備之研發、產製。居家智能應用之軟、韌、硬體之開發整合。前項有關產品及原料之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.35%，櫃買指數上漲1.15%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/24 43.65 1.7 3.89% 1.2
2022/09/16 33.85 1.0187 3.01% 0.0
2021/08/31 40.5 1.8 4.44% 0.0
2020/08/06 31.1 0.8 2.57% 0.0
2019/07/30 32.9 1.0 3.04% 0.0

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