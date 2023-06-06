東碩美國客戶強拉庫存 全年營收可望續創高

擴充基座廠東碩 (3272-TW) 今 (6) 日召開股東會，公司表示，美國客戶大量拉貨下，當地 Hub 倉的成品庫存已經見底，且下半年隨著筆電市況回溫、進入傳統旺季，營收估較上半年成長 5 成、全年可望續創新高。

東碩表示，美國市場拉貨動能顯著回溫，客戶在 5 月底大量拉貨，公司在美國 Hub 倉的成品庫存「都已經空了」，歐洲市場拉貨動能則還是較為平緩。不過，下半年迎來感恩節、聖誕節等銷售旺季，動能可望向上，上、下半年業績比重估約 4：6。

在原料庫存方面，東碩表示，過去長短料造成的高庫存水位也已經不存在，上半年回到健康水準，整體庫存來看，最高峰時金額約 20 億元，目前減半回到 10 億元左右。

產品布局上，東碩指出，高毛利的 Thunderbolt 4 產品傳輸速度已達每秒 40G，預計明年第二季將推出 Thunderbolt 5 新品，屆時可達每秒 80G。應用上則切入電競、醫療、工控與專業影音相關領域，並布局氮化鎵超大瓦數電源的可移動式擴充基座，擴大利基應用。

東碩股東會也承認去年財報以及通過股利等各項議案，每股配息 1.7 元、配股 1.2 元，總計發出 2.9 元的股利。公司說明，股利政策除了考量景氣變化，維持在手現金因應外，也規劃 2025 年轉上市。