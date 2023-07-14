盤後速報 - 老爺知(5704)下週(7月21日)除息2.22元，預估參考價68.48元

老爺知(5704-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。
以今日(7月14日)收盤價70.70元計算，預估參考價為68.48元，息值合計為2.22元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
老爺知(5704-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為國際觀光大飯店。住宿、食品、藝品、運動用品、日用品等買賣之經營。育樂、遊樂場之經營(賭博性、色情性電動玩具除外)主要經營業務1。近5日股價上漲4.73%，櫃買指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/21
|70.70
|2.22
|3.14%
|0.0
|2022/07/22
|36.7
|1.38
|3.76%
|0.0
|2021/08/23
|33.0
|2.2
|6.67%
|0.0
|2020/07/06
|30.2
|0.8
|2.65%
|0.0
|2019/07/08
|24.2
|0.5
|2.07%
|0.0
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