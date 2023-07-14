盤後速報 - 老爺知(5704)下週(7月21日)除息2.22元，預估參考價68.48元

老爺知(5704-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。

以今日(7月14日)收盤價70.70元計算，預估參考價為68.48元，息值合計為2.22元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

老爺知(5704-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為國際觀光大飯店。住宿、食品、藝品、運動用品、日用品等買賣之經營。育樂、遊樂場之經營(賭博性、色情性電動玩具除外)主要經營業務1。近5日股價上漲4.73%，櫃買指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/21 70.70 2.22 3.14% 0.0
2022/07/22 36.7 1.38 3.76% 0.0
2021/08/23 33.0 2.2 6.67% 0.0
2020/07/06 30.2 0.8 2.65% 0.0
2019/07/08 24.2 0.5 2.07% 0.0

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