盤後速報 - 集雅社(2937)下週(7月21日)除息1.28元，預估參考價31.97元

集雅社(2937-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。
以今日(7月14日)收盤價33.25元計算，預估參考價為31.97元，息值合計為1.28元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
集雅社(2937-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為各種電器製品、視聽音響組合、保養維修與其器材買賣業務。進出口貿易業務、代理國內外廠商之報價投標及經銷業務。醫療器材批發、文教育樂用品、電器、攝影器材零售業。近5日股價下跌2.37%，櫃買指數下跌1.76%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/21
|33.25
|1.2814
|3.85%
|0.0
|2022/07/28
|39.15
|2.246
|5.74%
|0.0
|2021/10/04
|43.9
|1.2
|2.73%
|1.15
|2020/07/16
|32.3
|1.55
|4.8%
|0.0
|2019/07/23
|21.7
|0.7
|3.23%
|0.0
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