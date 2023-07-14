盤後速報 - 集雅社(2937)下週(7月21日)除息1.28元，預估參考價31.97元

集雅社(2937-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。

以今日(7月14日)收盤價33.25元計算，預估參考價為31.97元，息值合計為1.28元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

集雅社(2937-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為各種電器製品、視聽音響組合、保養維修與其器材買賣業務。進出口貿易業務、代理國內外廠商之報價投標及經銷業務。醫療器材批發、文教育樂用品、電器、攝影器材零售業。近5日股價下跌2.37%，櫃買指數下跌1.76%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/21 33.25 1.2814 3.85% 0.0
2022/07/28 39.15 2.246 5.74% 0.0
2021/10/04 43.9 1.2 2.73% 1.15
2020/07/16 32.3 1.55 4.8% 0.0
2019/07/23 21.7 0.7 3.23% 0.0

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