盤後速報 - 環泥(1104)下週(7月21日)除權息1.8元，預估參考價28.2元

環泥(1104-TW)下週(7月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.3元，合計股利1.8元。

以今日(7月14日)收盤價30.55元計算，預估參考價為28.2元，權息值合計為2.35元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

環泥(1104-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥原料熟料及水泥製品原料之開採製造生產運銷。石膏板及其原料生產加工運銷，裝潢工程設計安裝。前各項有關產品之進出口代理銷售業務。近5日股價下跌2.12%，台灣加權指數上漲1.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/21 30.55 1.5 4.91% 0.3
2022/07/26 22.35 1.0 4.47% 0.0
2021/08/16 22.65 1.1 4.86% 0.0
2020/07/16 18.3 1.0 5.46% 0.0
2019/07/15 20.0 1.0 5.0% 0.0

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