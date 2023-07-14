盤後速報 - 環泥(1104)下週(7月21日)除權息1.8元，預估參考價28.2元

環泥(1104-TW)下週(7月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.3元，合計股利1.8元。
以今日(7月14日)收盤價30.55元計算，預估參考價為28.2元，權息值合計為2.35元，股息殖利率4.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
環泥(1104-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥原料熟料及水泥製品原料之開採製造生產運銷。石膏板及其原料生產加工運銷，裝潢工程設計安裝。前各項有關產品之進出口代理銷售業務。近5日股價下跌2.12%，台灣加權指數上漲1.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/21
|30.55
|1.5
|4.91%
|0.3
|2022/07/26
|22.35
|1.0
|4.47%
|0.0
|2021/08/16
|22.65
|1.1
|4.86%
|0.0
|2020/07/16
|18.3
|1.0
|5.46%
|0.0
|2019/07/15
|20.0
|1.0
|5.0%
|0.0
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