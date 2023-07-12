盤後速報 - 光聖(6442)下週(7月19日)除息2.1元，預估參考價51.0元

光聖(6442-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月12日)收盤價53.10元計算，預估參考價為51.0元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。近5日股價上漲0.74%，台灣加權指數下跌1.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/19
|53.10
|2.1
|3.95%
|0.0
|2022/07/27
|45.9
|1.2
|2.61%
|0.0
|2021/08/19
|34.2
|1.0
|2.92%
|0.0
|2020/08/04
|36.2
|1.36
|3.76%
|0.0
|2019/07/22
|39.8
|1.5
|3.77%
|0.5
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