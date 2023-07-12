盤後速報 - 威強電(3022)下週(7月19日)除息3.5元，預估參考價79.9元

威強電(3022-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月12日)收盤價83.40元計算，預估參考價為79.9元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

威強電(3022-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。近5日股價下跌11.52%，台灣加權指數下跌1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/19 83.40 3.5 4.2% 0.0
2022/07/14 47.2 3.0 6.36% 0.0
2021/08/24 47.1 2.0 4.25% 0.0
2020/08/10 49.85 1.0039 2.01% 0.0
2019/07/26 35.2 1.5 4.26% 0.0

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