盤後速報 - 威強電(3022)下週(7月19日)除息3.5元，預估參考價79.9元

威強電(3022-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月12日)收盤價83.40元計算，預估參考價為79.9元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
威強電(3022-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為本公司為全球工業電腦之供應廠商，專門設計、生產、及銷售各種網。路通訊與自動化設備產品。主要產品類有單板/嵌入型/液晶顯示電腦。、伺服器、網路儲存設備、工業機箱、介面卡、工作站、電源供應器。近5日股價下跌11.52%，台灣加權指數下跌1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/19
|83.40
|3.5
|4.2%
|0.0
|2022/07/14
|47.2
|3.0
|6.36%
|0.0
|2021/08/24
|47.1
|2.0
|4.25%
|0.0
|2020/08/10
|49.85
|1.0039
|2.01%
|0.0
|2019/07/26
|35.2
|1.5
|4.26%
|0.0
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