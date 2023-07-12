盤後速報 - 第一銅(2009)下週(7月19日)除息0.4元，預估參考價30.2元

第一銅(2009-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月12日)收盤價30.60元計算，預估參考價為30.2元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

第一銅(2009-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。近5日股價下跌2.97%，台灣加權指數下跌1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/19 30.60 0.4 1.31% 0.0
2022/07/14 26.75 1.0 3.74% 0.0
2021/09/14 52.7 0.8 1.52% 0.0
2015/07/21 8.46 0.4 4.73% 0.0
2014/07/03 10.3 0.5 4.85% 0.0

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