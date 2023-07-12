中國「朱雀二號」發射升空！全球首枚入軌液氧甲烷火箭

「朱雀二號」遙二運載火箭週三（12 日）在中國酒泉衛星發射中心發射升空，火箭進入預定軌道飛行，發射任務圓滿成功，「朱雀二號」成為全球首枚成功進入預定軌道的液氧甲烷火箭。

據《環球網》報導，由藍箭航天空間科技公司自主研製的「朱雀二號」遙二液氧甲烷運載火箭，週三上午 9 時在酒泉衛星發射中心發射升空，隨後火箭順利進入預定軌道飛行。

「朱雀二號」也因此成為全球首枚成功進入預定軌道的液氧甲烷火箭，象徵中國航天在新型低成本液體推進劑運載火箭應用方面取得重大突破。

「朱雀二號」也是中國首款液氧甲烷運載火箭，該型火箭為兩級構型，箭體直徑 3.35 公尺，全箭高度 49.5 公尺，起飛重量 219 噸，起飛推力達到 268 噸。

液氧甲烷運載火箭技術因美國 SpaceX 公司「星艦」（Starship）火箭而備受關注。今年 4 月 20 日，裝載 33 具「猛禽」液氧甲烷發動機的「星艦」首次發射，結果升空數分鐘後爆炸，未能完成全球首次液氧甲烷運載火箭成功入軌壯舉，但該技術路徑被認為是未來人類航天技術發展的主要方向。

液氧甲烷運載火箭技術為何受到航天界的廣泛青睞？藍箭航天創始人張昌武表示，液氧甲烷推進劑具成本優勢，液氧和甲烷是一種民用化和工業化程度很高的推進劑，非常容易獲取，價格相對低廉。若液氧甲烷發動機技術成熟應用，未來這種推進劑作為一種可以大批量採購的工業品，成本更加可控，對商業航天公司而言，是一大利多。

此外，從重複使用運載火箭層面來看，液氧甲烷推進劑的綜合性能較優。在燃燒完之後，積碳問題比較容易解決，能減少發動機重複使用時的清洗工作，降低可重複使用火箭的維護成本。

「未來我們還將圍繞『朱雀二號』運載火箭進一步開發出直徑更大的可重複使用的運載火箭，屆時推進劑的使用量會更多，對於價格就更加『敏感』。而液氧甲烷推進劑高比衝的優勢，應用於大尺寸火箭，有利於提高整體綜合性能，液氧甲烷的優勢因此會更加突出。」張昌武說。