盤後速報 - 雙美(4728)下週(7月18日)除息9.5元，預估參考價218.5元

雙美(4728-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.5元。
以今日(7月11日)收盤價228.00元計算，預估參考價為218.5元，息值合計為9.5元，股息殖利率4.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙美(4728-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業、醫療器材設備製造業、化粧品製造業。國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品。近5日股價上漲0.43%，櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/18
|228.00
|9.5
|4.17%
|0.0
|2022/07/13
|126.5
|4.4
|3.48%
|0.0
|2021/09/22
|82.9
|2.0
|2.41%
|0.0
|2020/08/27
|70.6
|1.5
|2.12%
|0.0
|2019/08/29
|88.2
|1.2
|1.36%
|0.0
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