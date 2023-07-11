盤後速報 - 雙美(4728)下週(7月18日)除息9.5元，預估參考價218.5元

雙美(4728-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.5元。

以今日(7月11日)收盤價228.00元計算，預估參考價為218.5元，息值合計為9.5元，股息殖利率4.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙美(4728-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業、醫療器材設備製造業、化粧品製造業。國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品。近5日股價上漲0.43%，櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/18 228.00 9.5 4.17% 0.0
2022/07/13 126.5 4.4 3.48% 0.0
2021/09/22 82.9 2.0 2.41% 0.0
2020/08/27 70.6 1.5 2.12% 0.0
2019/08/29 88.2 1.2 1.36% 0.0

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