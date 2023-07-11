盤後速報 - 三商電(2427)下週(7月18日)除息0.35元，預估參考價29.0元

三商電(2427-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月11日)收盤價29.35元計算，預估參考價為29.0元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為一般電腦事務機器,各型電腦及其有關設備,各種有無線電通訊器材。自動售(收)費系統及其設備之買賣,設計,保養業務。前各項產品之進出口貿易。近5日股價上漲5.93%，台灣加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/18 29.35 0.35 1.19% 0.0
2022/08/01 12.75 0.35 2.75% 0.0
2021/08/27 10.65 0.3 2.82% 0.0
2020/07/21 10.95 0.35 3.2% 0.0
2019/07/26 10.5 0.4 3.81% 0.0

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