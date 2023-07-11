盤後速報 - 三商電(2427)下週(7月18日)除息0.35元，預估參考價29.0元

三商電(2427-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月11日)收盤價29.35元計算，預估參考價為29.0元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為一般電腦事務機器,各型電腦及其有關設備,各種有無線電通訊器材。自動售(收)費系統及其設備之買賣,設計,保養業務。前各項產品之進出口貿易。近5日股價上漲5.93%，台灣加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/18
|29.35
|0.35
|1.19%
|0.0
|2022/08/01
|12.75
|0.35
|2.75%
|0.0
|2021/08/27
|10.65
|0.3
|2.82%
|0.0
|2020/07/21
|10.95
|0.35
|3.2%
|0.0
|2019/07/26
|10.5
|0.4
|3.81%
|0.0
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