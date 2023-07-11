天氣太熱去百貨公司避暑！環球購物暑期首周業績暴增2成

隨著暑假到來，百貨業者喜迎強勁人潮，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 今 (11) 日指出，炎熱高溫帶動親子客群湧入百貨商場避暑，暑期首周人氣和買氣爆棚，整體業績年增近 20%，同時，已啟動暑假改裝，以因應今年餐飲、休閒娛樂消費力的顯著彈升和高度需求。

環球購物指出，觀察到消費者於解封後渴望體驗多元互動，因此，將於 7-8 月共計導入 10 家餐飲及娛樂休閒品牌，以車店站的改裝幅度最大，主打特色美食、差異化體驗，更有多家為全台或百貨首店。

其中，環球購物板橋車站迎來韓國市占第一的「橋村炸雞」、網購高人氣「抱歉菠蘿」，皆為全台首店，而南港車站則引進主打日本今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」百貨首店，以及結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP 親子餐廳」北部百貨首店。

屏東店則引入主打個人燒肉的「燒肉老大」百貨首店進駐，新左營車站因應永續趨勢，引進兼具園藝植栽及手作的新櫃「ㄧ畝田 in mood」，主打植栽、盆器工具、綠色生活選物和兒童手作課程。

環球購物預計，在這波暑期的大改裝後，將帶動改裝區域業績成長 20-30%。

另外，Global Mall 機捷三店包括桃園 A8、林口 A9 和桃園 A19 近年持續推美食、住居及購物各式新體驗，今年暑假再添多個新櫃，桃園 A19 將於 8 月初引進連鎖品牌「茶自點複合式餐飲」百貨首店。