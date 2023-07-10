盤後速報 - 洋基工程(6691)下週(7月17日)除權息22.29元，預估參考價262.08元

洋基工程(6691-TW)下週(7月17日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利19.25元，股票股利3.04元，合計股利22.29元。
以今日(7月10日)收盤價361.00元計算，預估參考價為262.08元，權息值合計為98.92元，股息殖利率5.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
洋基工程(6691-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。近5日股價上漲9.56%，台灣加權指數下跌1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|361.00
|19.25
|5.33%
|3.039841
|2022/07/12
|169.0
|14.0
|8.28%
|0.0
|2021/07/26
|349.0
|6.3
|1.81%
|4.7
|2020/07/09
|179.5
|10.0
|5.57%
|0.0
|2019/07/10
|211.95
|8.0
|3.77%
|4.0
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