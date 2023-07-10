盤後速報 - 神盾(6462)下週(7月17日)除息2.8元，預估參考價108.2元

神盾(6462-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(7月10日)收盤價111.00元計算，預估參考價為108.2元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。近5日股價上漲4.67%，櫃買指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|111.00
|2.798
|2.52%
|0.0
|2022/07/14
|85.9
|10.0
|11.64%
|0.0
|2021/07/30
|164.0
|15.0
|9.15%
|0.0
|2020/08/03
|195.0
|9.0006
|4.62%
|0.0
|2019/07/05
|250.5
|8.092742
|3.23%
|0.0
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