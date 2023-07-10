盤後速報 - 神盾(6462)下週(7月17日)除息2.8元，預估參考價108.2元

神盾(6462-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月10日)收盤價111.00元計算，預估參考價為108.2元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

神盾(6462-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為I301010 資訊軟體服務業。I301020 資料處理服務業。I301030 電子資訊供應服務業。近5日股價上漲4.67%，櫃買指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/17 111.00 2.798 2.52% 0.0
2022/07/14 85.9 10.0 11.64% 0.0
2021/07/30 164.0 15.0 9.15% 0.0
2020/08/03 195.0 9.0006 4.62% 0.0
2019/07/05 250.5 8.092742 3.23% 0.0

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